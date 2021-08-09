شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة.. اعتمادها الأسبوع المقبل وإعلانها على الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة 2021، الأسبوع المقبل، ويتم نشرها على الخليج 365" إلكترونيا ويحصل الطلاب عليها برقم الجلوس.

وتعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021، إلكترونيا حيث يتاح للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى.

ولفتت الوزارة إلى أن مؤشرات نسب النجاح فى كل المواد التى انتهى تصحيحها "مطمئنة" تماما ومقاربة للسنوات الماضية، وأن الاختلاف الملحوظ ليس فى نسب النجاح العامة ولكن فى شرائح توزيع الدرجات وبشكل اوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على اكثر من 90%؜ او نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% - 90% وهكذا.

وأوضحت الوزارة أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها وبعد التشاور مع التعليم العالى ولن تصرح بأى شيء عن الدرجات قبل هذا المؤتمر منعا للبلبلة وكى لا نقدم معلومات منقوصة.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في الفترة من ١٥ إلى 18 أغسطس الجارى.