تعاون "مصري - إماراتي" لتصنيع سيارة "بيك أب - EM" تعمل بالوقود المزدوج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه تحقيقًا لرؤية مصر 2030 في مجال توطين تكنولوجيات صناعية حديثة، وخلق كوادر فنية محترفة، خططت وزارة الإنتاج الحربي لتأسيس شركة مصرية/ إماراتية لإنتاج وتصنيع السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين بسواعد مصرية، كسابقة أولى في مصر.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع عقد التعاون المشترك بين "وزارة الإنتاج الحربي" وشركة "إم جلوري" القابضة الإماراتية لتصنيع السيارات الـ"بيك أب"، التي شهدها المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، ونيفين جامـع وزيـرة التجـارة والصناعـة، اليوم الاثنين؛ حيث وقع العقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب والمهندس مختار عطا خيري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، والدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة "إم جلوري" الإماراتية، لتصنيع السيارات الـ"بيك أب"، بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام.

وأضاف مرسي أن المساهمين في هذه الشركة؛ هم (الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومصنع 999 الحربي، وشركة إم جلوري الإماراتية لتصنيع السيارات)؛ وتم الاتفاق على إنشاء شركة تحت اسم "الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات "EM" لإنتاج وتصنيع وتسويق السيارات، متابعًا بأنه سيتم بموجب هذا التعاون المشترك إنتاج سيارة بيك أب باسم "EM" التي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين؛ بموديلات وأنواع مختلفة (وكابينة مزدوجة 2x4، وكابينة مزدوجة 4x4، وكـابينة مفردة 2x4)، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسهم في إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة ومحاربة للتلوث وتقليلاً للانبعاثات الضارة.

ولفت الوزير إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والثروات المعدنية المتاحة بالدولة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ خطة طموحة وغير مسبوقة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي وقودًا للسيارات والاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرًا، مشيرًا إلى أن السيارة EM هي نموذج تصنيعي عربي نطمح لتسويقه عالميًّا.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن إنتاج السيارة البيك أب "EM" في مصر، والتي تعمل بالوقود المزدوج، يمثل خطوة مهمة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعميق هذه الصناعة الحيوية محليًّا وجذب استثمارات جديدة في هذا الصدد، مؤكدةً اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بتحقيق الاستفادة المثلى من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم قيمتها المضافة؛ وهو ما يسهم بفعالية في الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد.

وأشادت الوزيرة بالدور المهم لوزارة الإنتاج الحربي في إنتاج هذه النوعية من السيارات في مصر، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون الصناعي المشترك بين الحكومة ومختلف الشركات العالمية والوطنية العاملة في مجال إنتاج المركبات بالسوق المصرية؛ لتوطين هذه الصناعة المتطورة ونقل كل الخبرات والتكنولوجيات العالمية المطبقة في هذا الصدد للصناعة المحلية.

وأكدت جامع أهمية تكاتف وتكامل الجهات المعنية بالدولة لدعم وتشجيع كل الجهود والمبادرات التي من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وتسهم في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية؛ لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

وأوضحت الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة "إم جلوري" الإماراتية لتصنيع السيارات الـ"بيك أب"، أن الشركة متخصصة في إنتاج وتصنيع السيارات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك خبرة كبيرة في تأسيس وإدارة شركات ومصانع المركبات، مضيفةً أنه من المخطط أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الناجمة عن هذا التعاون (12) ألف سيارة سنويًا؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية والأفريقية، على أن يبدأ الإنتاج الكمي في النصف الأول من 2022.

وأشارت العزعزي إلى أن السيارة تتميز بالعديد من المميزات؛ حيث تتوفر فيها أعلى قدرة محرك للسيارات الـ"بيك أب" في السوق، وحاصلة على شهادة E-mark الأوروبية، كما يتوفر بها مقاعد مريحة وتكييف هواء قوي ووسائل أمان عالية، وتعمل في درجات الحرارة المناسبة للشرق الأوسط والخليج وإفريقيا، إضافة إلى القدرة على العمل على مختلف أنواع الطرق (مزدحمة- مفتوحة- ترابية- وعرة)، لافتةً إلى أنه تمت تجربة السيارة البيك أب "الكابينة المزدوجة" لمسافة (25000) كم على الطرق المصرية المختلفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وتمت تجربة السيارة في إطار الاحتفالية، وتفقد المهندس محمـد أحمـد مرسي وزيـــر الدولــة للإنتـــاج الحربـــي، ونيفيــــن جامــــع وزيــرة التجـــارة والصناعـــة، والدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة "إم جلوري" الإماراتية؛ لتصنيع السيارات الـ"بيك أب"؛ للاطلاع على إمكاناتها ومواصفاتها، كما تم عرض فيلم عن السيارة الـ"بيك أب EM" تضمَّن تعريفًا بمواصفاتها وإمكاناتها، إضافة إلى صور السيارة من الداخل والخارج.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن الوزارة حريصة على مواصلة التعاون المثمر مع الجانب الإماراتي في مجالات التصنيع المختلفة وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مختلف الشركات الإماراتية، في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى نقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمصر، دعمًا لاستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على اختيار هذا الاسم للسيارة "EM"؛ نظرًا لأن الحرف الأول من الاسم "E" يعبّر عن الحرف الأول للدولتين "Egypt" و"Emirates"، بينما يمثل الحرف الثاني "M" بداية اسم وزارة الإنتاج الحربي بالإنجليزية "Ministry Of Military Production - MOMP"، وشركة "إم جلوري" الإماراتية؛ لتصنيع السيارات الـ"بيك أب".. "M Glory".