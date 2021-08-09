"الفلوس دي شمال".. القبض على طالب لاتهامه بترويج نقود مقلدة بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيام (طالب – مقيم بالشرقية) بترويجه مبالغ مالية "مقلدة" لأحد الباعة الجائلين بموقف سرفيس السلام دائرة قسم شرطة السلام أول ، حيث تم ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية عملات_محلية "مقلدة").

بمواجهته اعترف بسابقة تحصله على هاتف محمول من أحد أصدقائه بقصد بيعه لصالح الأخير مقابل تحصله على مبلغ مالى وفى سبيل ذلك تواصل مع أحد الأشخاص (لا يعلم بياناته) عن طريق إحدى مواقع التسوق الإلكتروني ، وعرض عليه شراء الهاتف المحمول مقابل مبلغ مالى واتفقا على التقابل لإتمام عملية البيع ، حيث تقابل مع سالف الذكر وبصحبته آخران ، وأثناء ذلك عرضوا عليه شراء الهاتف مقابل مبلغ مالى "مقلد" فوافق على تحصله على المبلغ .

وعقب ذلك توجه صحبة صديقه الذي تحصل منه على الهاتف لموقف سرفيس السلام ( لاذ بالفرار أثناء الضبط) لإستقلال إحدى السيارات الأجرة وقاما بترويج المبلغ المالى المقلد على أحد الباعة الجائلين إلا أن الأخير إكتشف بأن المبلغ (مقلد).

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.