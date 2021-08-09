تفاصيل العثور على جثة شاب عربي داخل شقة في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:
عثر الأهالى على جثة يمني متوفى داخل شقته ببولاق الدكرور؛ ودلت التحريات الأولية أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب "م.ف" في العقد الثالث من عمره، يحمل جنسية دولة عربية "اليمن" ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.
وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.
تم تحرير محضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.