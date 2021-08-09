شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مكاتب اللقاحات بالمحافظات تتولى تطعيم المسافرين بلقاح جونسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقاح جونسون آند جونسون .. قالت وزارة الصحة والسكان، إن مكاتب التطعيمات الدولية سيتوفر فيها لقاح جونسون اند جونسون حيث سيتم تطعيم المسافرين للخارج بها وعددها 126 مركزا بالجمهورية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن اللقاحات الخاصة بكورونا للمسافرين للخارج بالمجان ولن يتم بيعها مطلقا، وتابعت: سيتم توفيرها في المراكز المحددة والحصول عليها بالباسبور وأوراق السفر.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن لقاح جونسون اند جونسون (جانسين) المضاد لفيروس كورونا جرعة واحدة بدون جرعة منشطة، وتابعت: تم توفير شهادات تطعيم لأغراض السفر للخارج والداخل بنظام كود (QR) اللازم للسفر، ويجب التوجه بشهادة التطعيم مختومة بختم النسر لإصدار الكود في 126 مركزا بالجمهورية.

وتابعت: في حال عدم الحصول علي لقاح حتى الآن وكان راغبا في السفر للخارج يقوم بالتسجيل علي الموقع الإلكترونى وستصله رسالة خلال 72 ساعة.



وأضافت: لقاح جونسون هو لقاح من نوع الناقل (viral vector) وده نفس طريقة استرازينيكا وسبوتنيك و فاعليته 66% حماية من الاعراض عامة.