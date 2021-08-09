تواصل فتح معبر رفح البرى من الجانبين لعبور العالقين وإدخال المساعدات

القاهرة - سامية سيد - واصلت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، فتح وتشغيل معبر رفح البرى من الجانبين، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر استمرار التشغيل اليوم؛ لعبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، مع استمرار إدخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى استمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية؛ للتيسير على الإخوة الفلسطينيين، ولسرعة إنهاء إجراءات العبور وإدخال المساعدات ومواد إعادة الأعمار إلى قطاع غزة، كما أن الاستعدادات قائمة لاستقبال الحالات الإنسانية ولإدخال أية مساعدات إلى قطاع غزة في أي وقت.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر "استثنائيا" اعتبارا من يوم 16 مايو الماضي، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر في أي وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

كما يتم فتح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية في أي وقت ولإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات (ووفقا للحاجة)، فيما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية، طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.