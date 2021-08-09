شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى تهنئ المصريين بالعام الجديد: الهجرة يتجلى فيها الوفاء للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة لشعب مصر والأمة العربية والإٍسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

وأضافت قرينة الرئيس عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مناسبة تتجلى فيها أنبل المعاني، في صدق النية والعزم والتضحية والوفاء للوطن، داعية الله أن يكون هذا العام عام خير وبركة وأمن وسلام على مصر وشعبها وسائر بلاد العالم. كل عام وأنتم بخير".