شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى تعلن التعاون مع العراق فى مجالات تأهيل الترع وإدارة الموارد المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة و أعضاء الوفد المصري الذي قام بزيارة العراق بداية الشهر الحالى لاستعراض نتائج الزيارة وما انتهت إليه من توصيات لتعزيز التعاون بين مصر والعراق في مجال إدارة الموارد المائية.

وقال عبد العاطي، إن زيارة وفد مصري رفيع المستوى لدولة العراق هو أحد نتائج الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الفنية المشتركة المصرية العراقية في مجال الموارد المائية والرى، والذى انتهى للاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الفنيين المصريين لزيارة العراق تضم نخبة من الخبراء والفنيين في مجالات متنوعة مثل أعمال تطوير الري والدراسات والبحوث وحصاد مياه الأمطار ونظم الرصد والمتابعة وأنظمة التنبؤ ، وذلك بهدف مناقشة فرص تعزيز التعاون في مجال إدارة المياه بين البلدين الشقيقين، وإجراء العديد من الزيارات الميدانية للوصول الى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في اكتوبر 2020.

وأكد عبد العاطى على ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة ، وبما يحقق أهداف الشعبين في التنمية ، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة مشتركة.

يشار إلى أن الوفد المصري زار العديد من المواقع في العراق، منها الهيئة العامة للمياه الجوفية والمركز الوطني لإدارة الموارد المائية ومركز الدراسات والتصاميم الهندسية ومركز التدريب والتطوير ، وزيارة محافظة بابل للاطلاع على مشروعات الموارد المائية بها ، وزيارة مشروع التحدي (مشروع تأهيل شط الحلة) ومحطة كيش القديمة والجديدة بجنوب العراق ونظم الري المطور والمطبقة بمنطقة أبو غريب.

وانتهت المناقشات والاجتماعات الفنية بين الجانبين المصري والعراقي لعدد من التوصيات الهامة لتعزيز التعاون بين الجانبين ، والتي تضمنت دعوة الجانب العراقي بإجراء زيارة إلى مصر قريباً للاطلاع على التجارب المصرية الناجحة في مجالات تأهيل الترع والري الحديث وأعمال تطوير الري وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والتنبؤ بالفيضان وأنظمة الرصد اللحظية (التليمتري) وزيارة عدد من القناطر والتعرف على الخبرات المصرية في مجال حوكمة المياه من خلال التطوير التشريعى وتفعيل دور روابط مستخدمى المياه.

كما تم الاتفاق على تقديم مصر لعدد من الدورات التدريبية للمتخصصين من الجانب العراقي في مجالات إنشاء وصيانة سدود حصاد مياه الأمطار والنماذج الرياضية العددية والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية وأنظمة الرصد والمراقبة لخزانات المياه الجوفية ، فضلاً عن التعاون في اعداد بحوث ودراسات مشتركة وتعزيز البحث العلمي المشترك في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وحماية الشواطئ وإزالة الحشائش من المجاري المائية وتداخل مياه بحر المالحة مع المياه العذبة وإزالة ورد النيل بالعراق والاستفادة منه.

وفي مجال تنفيذ المشروعات الرائدة تم الاتفاق على قيام مصر بتقديم المشورة الفنية لتنفيذ نظام للتنبؤ والإنذار المبكر بدولة العراق واستخدام صور الأقمار الصناعية لحساب كفاءة الري واستخدام جهاز قياس درجة رطوبة التربة ، وكذا قيام الجانب المصري بتقديم الدعم الفني لتنفيذ تجربة رائدة لإنشاء شبكة رصد لحظي (التليمتري) لرصد بيانات المياه بأحد المشاريع أو مديريات الموارد المائية في العراق.