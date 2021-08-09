الفريق محمد فريد يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود"بدوى2021 "

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القاهرة - سامية سيد - شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود " بدوى 2021 " الذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني بإستخدام الذخيرة الحية ، والذى يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .



الفريق محمد فريد يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنودبدوى2021 (1)



الفريق محمد فريد يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنودبدوى2021 (2)

ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالى عالى ، فضلاً عن المهارة فى إستخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المعركة، كذلك القدرة على إستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها .

ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلى الجيش الثانى الميدانى لما يبذلوه من جهود وتضحيات سواء فى المهام التدريبية أو المهام القتالية التى يكلفون بها للقضاء على العناصر الإرهابية والحفاظ على إستقرار الحالة الأمنية بشمال سيناء .

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمستوى الآداء المتميز للعناصر المشاركة في المشروع، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الوصول بالوحدات والتشكيلات إلى أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي ، كما وجه التحية والتقدير لتلك العناصر التى لعبت دوراً متميزاً فى القضاء على العناصر الإرهابية ببعض مناطق العمليات بشمال سيناء .

كما ناقش عدد من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدراتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهة التغيرات المختلفة أثناء إدارة العمليات .

حضر تنفيذ المرحلة عددا من كبار قادة القوات المسلحة.