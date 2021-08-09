شكرا لقرائتكم خبر عن معهد صحة الحيوان ينظم دورة تدريبية حول تقنيات تشخيص الأمراض الفيروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية دورة تدريبية مشتركة مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والأبتكار – وزارة التعليم العالى بعنوان “أحدث التقنيات التكنولوجية فى تشخيص الأمراض الفيروسية فى الحيوانات”، استمراراً للدور المجتمعى والتقنى لمعامل وزارة الزراعة .

شارك فى الدورة 20 متدربا من معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية وكلية الطب جامعة عين شمس وكلية الطب البيطرى – جامعة القاهرة، حاضر فيها الدكتور عمرو بيومى استاذ الفيرولوجيا بجامعة كوفنترى بإنجلترا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عن التقنيات الحديثة المستخدمة فى تشخيص وعلاج الأمراض الفيروسية باستخدام الحمض الريبوسومى الجزئى وتقنية الكرسبر.

وأكد الدكتور ممتاز شاهين مدير المعهد، أن هذه الدورة تأتى فى نطاق الدورات المشتركة بين المعهد وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال منح دعم المؤتمرات للشباب لرفع كفاءات وبناء قدرات العاملين فى مجالات البحث العلمى فى مصر وأنه سيتوالى تنفيذ تلك الدورات فى المرحلة القادمة.

ومن جهة أخرى، أشاد الحضور بالاستفادة العلمية وبإمكانيات مركز التدريب والتعلم والاستشارات والأدوات التدريبة التى نفذت باستخدام المنصة الإلكترونية لمركز التدريب التى ساعدتهم من التواصل مع الجامعات الأوروبية ومناقشة الأساتذة بتلك الجامعات.