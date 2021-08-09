شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. طلاب الثانوية يؤدون اختبارات القدرات بجامعة حلوان.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى طلاب الثانوية العامة صباح اليوم الاثنين ، اختبارات القدرات وذلك بمقر كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان والكائنة بالزمالك ، وسط تطبيق صارم لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا ، حيث شدد إدارة الكلية تحت إشراف الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة على ضرورة ارتداء الكمامة الطبية طوال التواجد بالكلية .

وكان الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، أعلن أنه إذا كانت ميول الطالب تخصص فنون فلابد من اختيار واجتياز اختبارات القدرات لهذا التخصص، وهي اختبارات بسيطة تقيس استعداد الطالب لدراسة الفنون فكرياً ومهارياً، بجانب قياس التخيل وبناء وإدراك النسب السليمة للجسم البشري، وكذلك القدرة على تنظيم الأفكار والأشكال مع تحقيق التوافق والتوازن اللوني والظل والنور عن طريق التظليل والقدرة على الإبداع والتخيل، حيث تأتي اختبارات قدرات لتخصص الفنون في جزأين رئيسيين وهما:

أولاً اختبار الرسم: في موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب ومهاراته الفنية في التعبير الحر عن البيئة المحيطة ومظاهر الحياة المتنوعة في المجتمع وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور وهو مهم جدا في إظهار الشكل.

ثانياً: اختبار التصميم الابتكاري: ويحتوي الاختبار موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والأشكال والابتكار في التصميم المطلوب مع استخدام الألوان الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو الإثنين معاً.

مضيفاً أن الأدوات المطلوبة: هي أقلام رصاص بدرجاتها المختلفة، أقلام الفلوماستر، ألوان خشبية، أدوات هندسية ( مسطرة، مثلث، برجل) ، ممحاه، سطح مستوي من الخشب أو اكارتون مقاس25 في 35 سم لاستعماله أسفل ورقة الرسم (اختياري).، ويتم الاختبار في مدة زمنية ساعتان ونصف ولا يحق للطالب الاختبار بعد بدء هذا الموعد نهائياً.