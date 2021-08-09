شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقد شراء 4 أوناش رصيف عملاق (STS) للمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الجانب المصرى عقد شراء 4 أوناش رصيف عملاق(STS)، مع شركة هايكسي للمعدات الثقيلة، وهى شركة صينية عالمية متخصصة في صناعة الأوناش العملاقة الخاصة بمحطات تداول الحاويات.



وسيتم استخدام الأوناش الأربعة في المحطة متعددة الاغراض التي يتم تنفيذها على الأرصفة 55-62 بميناء الإسكندرية بتكلفة إجمالية 650 مليون جنيه مصري.



وقال رئيس الشركة الصينية، إنه سيتم تدريب 28 مهندسا وفنيا في الصين لمدة 3 شهور، وكذلك تدريب المهندسين والعاملين المصريين في الإسكندرية بعد وصول المعدات.

ويأتي توقيع العقد ضمن خطة توريد معدات المرحلة الأولى للتشغيل بالمحطة التي سيبلغ أجمالي تكلفتها 1.5 مليار جنيه مصري، ومن المنتظر أن يتم التعاقد على معدات الساحات E-RTG ثم الأنظمة الإلكترونية خلال الفترة القادمة.



يشار إلى أن مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية هو مشروع قومي ويعتبر أحد أهم المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل البحري في مصر، وأن تنفيذ المشروع يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للعمل في هذا المجال.

وبلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات الخاصة بها 71%، وتم الانتهاء من تنفيذ 225 متر من الرصيف الشمالي في صورته النهائية من اجمالي 960 متر، كما تم الانتهاء من تنفيذ 100 متر من الرصيف الجنوبي في صورته النهائية من إجمالي 1000 متر، كما سيوفر المشروع 1500 فرصه عمل مباشرة وما لا يقل عن 3000 فرصة عمل غير مباشرة، ومن المخطط الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية العام، لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في النصف الأول من 2022.