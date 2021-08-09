شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية تعلن نجاح جراحة لإنقاذ طفلة تعرضت لقطع فى القصبة الهوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح جراحة حرجة لإنقاذ طفلة تعرضت لقطع فى القصبة الهوائية إثر سقوطها على لوح زجاجي حاد أدى الى جرح نافذ بالرقبة، بمستشفى حورس التخصصي التابع لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

وأوضح بيان الهيئة أنه فور دخول الطفلة، البالغة من العمر 5 سنوات، إلى قسم الاستقبال بمستشفى حورس التخصصي بأرمنت بالأقصر، تم التعامل السريع مع الحالة وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لها على الفور، ثم تم عمل استكشاف للرقبة، حيث تبين وجود قطع في القصبة الهوائية، قطع في المرئ ،قطع كلي للعصب الحنجري الراجع (RLN) المغذي للأحبال الصوتية، وهو ما استلزم التدخل الفوري وإدخال الحالة غرفة العمليات.

واستكمل بيان الهيئة، قام الفريق الطبي المتميز بمستشفى حورس التخصصي بجراحة دقيقة لإعادة توصيل القصبة الهوائية والمرئ للطفلة، وكذلك إعادة التوصيل للعصب الحنجري بواسطة الميكروسكوب الجراحي، وتم وضع الطفلة تحت الملاحظة بالعناية المركزة ومتابعتها بدقه لمدة خمسة عشر يومًا، حتى تماثلت للشفاء تمامًا، وخرجت من المستشفى خروج تحسن، وحالة الطفلة الآن مستقرة وتمارس حياتها بصورة طبيعية، مع استمرار متابعة الحالة بالعيادات الخارجيه بالمستشفى، للاطمئنان عليها وضمان استمرارية استقرار الحالة

وأضاف البيان، شمل الفريق الجراحي المتميز الذي قام بإجراء الجراحة للطفلة، والتي استمرت على مدار 7ساعات، د. حاتم الشاذلي "اخصائي جراحات الوجه والفكين وأورام الرقبة"، د. عمر الرفاعي "اخصائي الأنف والأذن والحنجرة"، د. محمد قرين "أخصائي جراحة التجميل والحروق"، د. محمود الخواجة "اخصائي جراحة القلب والصدر"، د. عبد الرحمن طارق "طبيب مقيم جراحة التجميل"، وذلك بمعاونة طاقم التخدير بالمستشفى والمكون من د. أيمن صفوت" استشاري التخدير والعناية المركزة"، د. أحمد أبو الحسن" اخصائي التخدير والعناية المركزة" ، وبمشاركة د ،أحمد النجار "اخصائي طب الأطفال ومدير العناية المركزة للأطفال".

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعي الهيئة الحثيثة نحو توفير جميع الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والمتعاملين داخل نطاق محافظاتهم، وزيادة أعداد الخدمات الطبية وتوافرها لهم وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، ودون تكبدهم أي مشقة أو عناء لتلقي الخدمات الصحية اللازمة العلاج.

ولفت السبكى أن مستشفى حورس التخصصي، يعد من أكبر الصروح الطبية عالية المستوى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، مؤكدًا أن المستشفى يوفر خدمات طبية وعلاجية عالية الجودة على أيدى فريق طبى يضم نخبة من الخبراء والاستشاريين والكوادر الطبية والتمريضية ذو مستوى عالي من الكفاءة والخبرة، وتابع: القيادة السياسية تولي منظومة التأمين الصحى الشامل اهتمامًا ودعمًا كبيرًا، مشيرًا إلى توفير الخدمات الصحية للمنتفعين بالمنظومة بأعلى معايير الجودة التي تحقق رضاء المنتفعين، مؤكدًا أن الجودة هي حجر الزاوية لتوفير خدمات علاجية وفق معايير عالمية، مشددًا على أن استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية ترتكز على تأمين المنتفع وسلامته وحصوله علي الخدمة الصحية والرعاية الطبية بأعلى جودة في منشآت مطابقة للمعايير العالمية بشكل فوري وسريع دون تحمله مشقة الانتظار أو السفر خارج محافظته لتلقي العلاج.