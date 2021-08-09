شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 9.9 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 87 شابا بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 87 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شابان من ذوي الهمم والعزيمة ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 219 طالب عمل .

وأوضح عاطف درويش مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر يوليو الماضي- أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً ، بالانتهاء من صرف منحتي عيد الفطر ، وعيد الأضحى المبارك لـ 10 آلاف و 44 عاملاً من المسجلين بالمديرية ، بإجمالي 9 ملايين و932 ألف جنيه .

وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 98 منشأة ، والقيام بـ 22 حملة تفتيشية، وبحث شكوتين ، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ، وتحرير 16 محضر سلامة وصحة مهنية ، فضلاً عن عقد ندوتين توعية .

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت باستخراج 127 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وفي مجال التفتيش العمالى قامت بالتفتيش على 262 منشأة ، وأسفر عن تحرير 27 محضراً لمنشآت مخالفة ، وبحث 10 شكاوى عمالية .