شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى مهنئًا بالعام الهجرى الجديد: مناسبة جليلة جسدت الجهاد في حب الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وأضاف الرئيس عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن "تلك المناسبة الجليلة التي جسدت أسمى معاني الجهاد في حب الوطن والصبر على البلاء ومشقة الحياة، وإننى أدعو المولى عز وجل في ذكرى هذا اليوم المبارك، بأن يحفظ مصر وشعبها، وأن تنعم الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع، بمزيد من الخير والأمن والاستقرار.كل عام وأنتم بخير".