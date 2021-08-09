شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقد تعاون بين "الإنتاج الحربي" وشركات إماراتية لتصنيع السيارة البيك أب "EM" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مراسم توقيع عقد التعاون المشترك بين "وزارة الإنتاج الحربى" وشركة "إم جلوري" القابضة الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب.

يأتى هذا التوقيع في ضوء تحقيق رؤية مصر 2030 فى مجال توطين تكنولوجيات صناعية حديثة وخلق كوادر فنية محترفة، حيث قامت وزارة الإنتاج الحربى بالتخطيط لتأسيس شركة مصرية / إماراتية لإنتاج وتصنيع السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين بسواعد مصرية وذلك كسابقة أولى فى مصر.

وتم الاتفاق على إنشاء شركة تحت اسم "الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات" لإنتاج وتصنيع وتسويق السيارات، والمساهمين في هذه الشركة هم (الهيئة القومية للانتاج الحربي، مصنع 999 الحربي، شركة إم جلوري الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب)، وسيتم بموجب هذا التعاون المشترك إقامة مصنع لإنتاج سيارة بيك أب بإسم "EM" والتي تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين وذلك بموديلات وأنواع مختلفة، وهو ما يمثل خطوة هامة للتحول نحو الطاقة النظيفة نظراً لأن السيارة تعمل بالوقود المزدوج.