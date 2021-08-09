شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول رحلة سياحية روسية مطار الغردقة واستقبال السياح بالورود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار استئناف الحركة الجوية الروسية الى المدن السياحية المصرية ، وفي ضوء جهود وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مصر، استقبل مطار الغردقة الدولى صباح اليوم أولى الرحلات الجوية للشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من العاصمة الروسية موسكو رحلة رقم MS724 من طراز إيرباص 300-A330 وعلى متنها 300 سائحا روسيا إيذانا ببدء مرحلة جديدة لعودة السياحة الروسية إلى مدينتى الغردقة و شرم الشيخ.

تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه فور هبوط الرحلات الجديدة إلى أرض المطار، كما تم استقبال الركاب بالورود وتوزيع هدايا تذكارية عليهم بهذه المناسبة ، كما يستقبل مطار شرم الشيخ غدا الثلاثاء أولي رحلات مصرللطيران القادمة مباشرة من موسكو .

وفى هذا السياق، أكد الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه لأول مرة تقوم مصر للطيران بتشغيل رحلات منتظمة مباشرة بين موسكو وكل من مطاري الغردقة وشرم الشيخ تزامنا مع قرار عودة تشغيل الرحلات الجوية السياحية بين مصر وروسيا وذلك بجانب رحلاتنا اليومية بين القاهرة وموسكو مما يساهم بشكل كبير فى توفير خدمات وخيارات سفر جديدة تعمل على جذب عدد أكبر من المسافرين والسائحين القادمين من روسيا الى مصر .

وأضاف أن شركة مصر للطيران سوف تسير4 رحلات أسبوعيا مباشرة من موسكو الى الغردقة، كما تسير مصر للطيران 3 رحلات أسبوعيا مباشرة من موسكو الي شرم الشيخ بطراز الايرباص A330-300 الذي يسع لعدد 301 راكب وذلك لاستيعاب الطلب المتوقع من السائحين الروس علي المقاصد السياحية المصرية .