جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية للعاملين حول مواجهة الضغوط لزيادة الإنتاجية

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القاهرة - سامية سيد - استكملت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة حلوان سلسلة الدورات التدريبية للعاملين، حيث نظمت دورة تدريبية أون لاين عن استراتيجيات مواجهة الضغوط عبر برنامج زووم، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان.

حاضر فى الدورة التدريبية الدكتورة عزة الخضري أستاذ مساعد قسم الصحة النفسية بكلية التربية بالجامعة .

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة فى بيان، حرص جامعة حلوان المستمر على التدريب والتأهيل للعاملين وخاصةًَ في المجالات التي تساهم في زيادة الانتاجية في العمل، وإنجاز الأعمال بأبهى الصور الممكنة في سهولة ويسر، والمساهمة فى التقدم إلى الأمام وتحسين وتطوير جودة الأداء وتبادل الخبرات والمهارات بين أبناء الجامعة وتنمية قدرات العاملين بها.

وتهدف الدورة التدريبية إلى تبادل المعرفة حول مفهوم الضغط النفسي، مراحله والآثار المترتبة عليه، أشكاله، مصادر الضغط النفسي، التفكير وعلاقته بالضغوط، استراتيجيات مختلفة لمواجهة الضغوط.

تناولت الدورة التدريبية مفهوم الضغط النفسى بأنه استجابة جسمانية انفعالية طبيعية لاى حدث يجعلك تشعر بالتهديد أو عدم الارتياح لتوازنك العام، حيث عندما يشعر الإنسان بالخطر سيتعرض الجسم لردة فعل تلقائية تسمى ردة فعل الضغط النفسى وهى اما تكون فى شكل هروب من الموقف، معركة من الموقف، أو تجمد وعدم حركة.

كما تضمنت شرح مراحل الضغوط النفسية وهى مرحلة المنبه، مرحلة المقاومة، مرحلة الإنهاك ومرحلة الانهيار، وتأتى أشكال الضغوط النفسية حادة سريعة ومفاجئة وهو ما يسمى بالصدمة النفسية التى تحدث عقب وقوع مشكلة، كذلك نتيجة تراكمات ومنغصات ومثيرات يومية، كما توجد مصادر خارجية للضغوط تتمثل فى الضغوط الأسرية، ضغوط العمل، الضغوط المالية، وتتمثل المصادر الداخلية للضغوط النفسية فى سمات الشخصية، طرق التفكير، التوقعات والطموح.

وخلال الدورة التدريبية تم مناقشة كيفية التعامل مع الضغوط من خلال تغيير البيئة الخارجية، تغيير البيئة الداخلية، التقبل والتكيف مع الضغوط، كما تم التعرف على كيفية إدارة الضغوط من خلال تجنب الضغوط، التحكم فى الضغوط، التكيف مع الضغوط، تقبل الضغط، عمل شيء مريحا كممارسة رياضة او عمل مفضل، وجعل الحياة اليومية صحية ومتوازنة.

وأشرف على الدورة التدريبية محمد ناصر أمين عام الجامعة، و مها عبد الرحيم يونس أمين الجامعة المساعد، و عبد القادر يونس مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، و رانيا عبد الوهاب مدير إدارة التدريب، وقد قام بتنسيق فعاليات الدورة التدريبية مى ممدوح، و مدحت محمد جابر مسئولي التدريب عن بعد ( اون لاين ) بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة.