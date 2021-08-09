شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يقرر إنشاء 16 دائرة قضائية جديدة بمحكمة القضاء الإداري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الإثنين، قرار المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة بإنشاء 16 دائرة جديدة بمحكمة القضاء الإداري، وتحديد اختصاصها.

من الدوائر الجديدة: دائرة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وتختص بنظر منازعات تكاليف العلاج على نفقة الدولة، ودائرة بمحكمة القضاء الإداري في الفيوم ودائرة بمحكمة القضاء الإداري في القليوبية، ودائرة بمحكمة القضاء الإداري في المنوفية وتختص بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية وتثمين أراضي الدولة، ودائرة بمحكمة القضاء الإداري في الغربية، ودائرة بمحكمة القضاء الإداري في محافظة بور سعيد والمنيا.