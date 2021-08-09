شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة الطاقة النووية لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2021/2022، إلكترونيًا أمس الأحد 8 و اليوم الاثنين 9 أغسطس 2021، بمراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، إن الطلاب الناجحين في الاختبار الإلكتروني سيتم ترتيبهم تنازليًا لإجراء الكشف الطبي والنفسي والاختبارات البدنية والرياضية، وسيتم اختيار 60 طالبًا للالتحاق بالمدرسة للعام الدراسي 2021/2022.

وأشار إلى أنه سيتم استضافة الطلاب خلال فترة الكشف الطبي بمقر اتحاد الطلاب بالعجوزة ونقلهم ذهابًا وايابًا إلى مقر الكشف تحت إشراف قطاع التعليم الفني، ليتم بعدها إعلان النتيجة النهائية بأسماء الطلاب المقبولين واعتمادها لاستكمال إجراءات القيد بالمدرسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2021/2022 من جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 24 إلى 31 يوليو 2021، وتقدم عدد 4143 طالب.

