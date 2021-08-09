شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العام الهجري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الهجري الجديد.

كان قد افتتح المنشاوي مقرا جديدا للنيابة الإدارية بالقاهرة الجديدة، مقام على مساحة عشرين ألف متر مربع، ومكون من بدروم وأرضي وعدد خمسة أدوار متكررة، ويحتوي على عدد من النيابات بإجمالي 576 غرفة، بالإضافة لقاعة المؤتمرات الكبرى وصالة كبار الزوار وعدة قاعات متعددة الأغراض، وكافيتريا على مساحة 550 متر، واستراحات مخصصة للأعضاء.

كما تم تجهيز المبنى بأحدث وسائل الأمان والحماية والوسائل التكنولوجية الحديثة التي تواكب العصر، فضلًا عن تجهيزات متكاملة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.