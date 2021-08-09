شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2021.. ترتيب الطلاب فى المواد والدرجات النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عرض نتيجة الثانوية العامة، 2021، سيكون مختلف هذا العام، بشكل يعبر عن التطوير فى المرحلة الثانوية، موضحة أنه من المقرر أن يعرف الطالب مستواه الحقيقى فى كل مادة مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية بجانب مجموعة الكلى فى نتيجة الثانوية العامة 2021.

وأوضحت المصادر، أن النتيجة يجب أن تكشف حجم استفادة الطلاب من التقييم الجديد الذى تم تطبيقه على أول ثانوية عامة هذا العام، لقياس المؤشرات التى حققها نظام الأسئلة والامتحانات فى الثانوية العامة، مؤكدة أن معرفة الطالب لمستواه فى كل مادة شئ مهم لمعرفة نقاط ضعفه وقوته فى المواد العلمية والنظرية، قائلة: من المقرر أن تظهر النتيجة فى شكل درجات بجانب تعرف الطالب على مستواه فى كل مادة بحيث يعرف ترتيبه فى المواد الدراسية وما حققه فعليا.

وتابعت المصادر: سيتم ترتيب الطلاب في كل مادة من الأول لأقل مجموع، بحيث يتم إظهار المتميزين في كل مادة، حتى لو لم يكونوا من الأوائل في المجموع الكلى، كتكريم لهم على التفوق ولو في مادة.