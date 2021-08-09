شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطة التدريب لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان خلال أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان ، عن خطته التدريبية لشهر أغسطس 2021، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى ابو هشيمة مدير المركز، وذلك انطلاقا من حرص جامعة حلوان لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس.

وتهدف الدورات لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه، وأن خطة الدورات التدريبية خلال شهر أغسطس أون لاين جاءت لتتماشى مع توجهات وزير التعليم العالى والتى تتمثل فى بداية العام القادم يكون الكتاب الالكتروني وجاءت خطة الدورات التدريبية كالآتي:

ـ تصميم وإنتاج الكتاب الجامعى الإلكترونى وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 10-11 اغسطس.

ـ أمن الشبكات والمعلومات وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومى الأحد والاثنين 15-16 أغسطس.

ـ مكافحة الفساد والتعريف به وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 17-18 اغسطس .

ـ علم النفس الإيجابى وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الأحد والإثنين 22-23 أغسطس.

ـ تصميم المقررات الإلكترونية وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 24-25 أغسطس.

ـ إدارة الفريق البحثى وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الأحد والاثنين 29-30 أغسطس .

أما الدورات التى تقام فى مقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعى وفقا للإجراءات الاحترازية كالتالى:

مهارات الاتصال الفعال وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الأحد والاثنين 15-16 أغسطس.

الحاضنات التكنولوجية واقتصاد المعرفة وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الأحد والإثنين 29-30 أغسطس، وتقعد هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان برئاسة الدكتور ايهاب عبدالرؤوف عيسوي مدير المكتب .