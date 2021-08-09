رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

يتقدم المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة العام الهجري الجديد ١٤٤٣ ه.

وأضاف بيان الهيئة "ندعو الله عز وجل، في تلك الذكرى العطرة أن يعيدها على سيادته بموفور الصحة وأن يسدد خطاه، وعلى مصرنا الحبيبة بدوام الأمن والاستقرار".

واختتمت "حفظ الله مصر وكل عام وأنتم بكل خير".

صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية.