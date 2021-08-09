وزير الري يؤكد ضرورة التعاون بين مصر والعراق لتحقيق التنمية المستدامة

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب -أحمد مسعد:

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين مصر والعراق ،لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية ، وبما يحقق أهداف الشعبين في التنمية، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة مشتركة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور وزير الموارد المائية والري مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، وأعضاء الوفد المصري الذي قام بزيارة العراق مطلع شهر أغسطس الجاري، لاستعراض نتائج الزيارة وما انتهت إليه من توصيات لتعزيز التعاون بين مصر والعراق في مجال إدارة الموارد المائية.

وقال الدكتور عبد العاطي إن زيارة وفد مصري رفيع المستوى للعراق هو أحد نتائج الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الفنية المشتركة المصرية العراقية في مجال الموارد المائية والري، والذي عقد في السادس من يونيو الماضي، والذي انتهى بالاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الفنيين المصريين لزيارة العراق تضم نخبة من الخبراء والفنيين في مجالات متنوعة مثل أعمال تطوير الري والدراسات والبحوث وحصاد مياه الأمطار ونظم الرصد والمتابعة وأنظمة التنبؤ.

وأضاف أن الزيارة تهدف لمناقشة فرص تعزيز التعاون في مجال إدارة المياه بين البلدين الشقيقين، وإجراء العديد من الزيارات الميدانية للوصول إلى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في أكتوبر من العام الماضي.

وقد قام الوفد المصري بزيارة العديد من المواقع في دولة العراق منها الهيئة العامة للمياه الجوفية ،والمركز الوطني لإدارة الموارد المائية ومركز الدراسات والتصاميم الهندسية ومركز التدريب والتطوير، وزيارة محافظة بابل لتفقد مشروعات الموارد المائية بها، وزيارة مشروع التحدي (مشروع تأهيل شط الحلة) ومحطة كيش القديمة والجديدة بجنوب العراق ونظم الري المطور والمطبقة بمنطقة أبوغريب.

وانتهت المناقشات والاجتماعات الفنية بين الجانبين إلى عدد من التوصيات الهامة لتعزيز التعاون بين الجانبين، والتي تضمنت دعوة الجانب العراقي لزيارة مصر قريبا لمشاهدة التجارب المصرية الناجحة في مجالات تأهيل الترع والري الحديث ، وأعمال تطوير الري وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والتنبؤ بالفيضان ،وأنظمة الرصد اللحظية (التليمتري) وزيارة عدد من القناطر والتعرف على الخبرات المصرية في مجال حوكمة المياه ، من خلال التطوير التشريعي وتفعيل دور روابط مستخدمي المياه.

كما تم الاتفاق على تقديم مصر لعدد من الدورات التدريبية للمتخصصين من الجانب العراقي ، في مجالات إنشاء وصيانة سدود حصاد مياه الأمطار والنماذج الرياضية العددية والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ،وأنظمة الرصد والمراقبة لخزانات المياه الجوفية، فضلا عن التعاون في إعداد بحوث ودراسات مشتركة وتعزيز البحث العلمي المشترك في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ، وحماية الشواطئ وإزالة الحشائش من المجاري المائية وتداخل مياه بحر المالحة مع المياه العذبة.

وفي مجال تنفيذ المشروعات الرائدة، تم الاتفاق على تقديم مصر المشورة الفنية لتنفيذ نظام للتنبؤ والإنذار المبكر بالعراق ،واستخدام صور الأقمار الاصطناعية لحساب كفاءة الري واستخدام جهاز قياس درجة رطوبة التربة، وكذا تقديم الجانب المصري الدعم الفني لتنفيذ تجربة رائدة لإنشاء شبكة رصد لحظي (التليمتري) لرصد بيانات المياه بأحد المشاريع أو مديريات الموارد المائية في العراق.​