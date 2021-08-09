وظائف السكة الحديد| اليوم بدء تلقي طلبات التقديم لوظيفة (فني ومنهدس)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

تبدأ هيئة السكة الحديد، استقبال طلبات الراغبين في التقديم الوظائف التي أعلنت عنها الهيئة، بدء من اليوم الاثنين وحتى 8 سبتمبر ولمدة شهر.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مسابقة لاختيار أفضل المتقدمين للتعيين بالوظائف الفنية (1500 فني تخصصات مختلفة) للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات، حسب المؤهل والتخصص المطلوب للوظيفة.

كما أعلنت الهيئة حاجتها لـ250 مهندسًا في تخصصات ميكانيكا وكهرباء ومدني وحسابات ونظم.

وتشمل قائمة التخصصات المطلوبة ما يلي:

1- وظيفة فني إشارات رابع (ذكور فقط):

دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان تخصص (تركيبات ميكانيكية – الهندسة الميكانيكية - صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية - إصلاح وصيانة المعدات الكهربائية – الإلكترونيات والكمبيوتر- تركيبات ومعدات كهربية – صيانة المحولات الكهربية – كهرباء قوى – الأجهزة الدقيقة والتحكم – آلات ومعدات كهربية – صناعات كهربية).

2- وظيفة فني كهربائي رابع (ذكور فقط):

دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أودبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان تخصص (آلات ومعدات كهربية – كهرباء قوى – الإلكترونيات والكمبيوتر – تبريد وتكييف – إصلاح وصيانة المعدات الكهربائية – الأجهزة الدقيقة والتحكم - صناعات كهربائية).

3- وظيفة فني ميكانيكي رابع (ذكور فقط):

دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان تخصص (الهندسة الميكانيكية - صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية – هيدروليكي – الأجهزة الدقيقة والتحكم – جرارات وآلات زراعية – ديزل ومعدات ثقيلة – مركبات).

4- وظيفة فني براد رابع (ذكور فقط):

دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان تخصص (تركيبات ميكانيكية – الحديد المشغول والإنشاءات المعدنية – الحديد المشغول واللحام – التشغيل على الماكينات – تشكيل ولحام المعادن –ميكانيكا).

5- وظيفة فني مناورة رابع (ذكور فقط):

دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان تخصص (تركيبات ميكانيكية – صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية – تشغيل على الماكينات – كهرباء قوى – الهندسة الميكانيكية – الإلكترونيات والكمبيوتر).

6- وظيفة فني مزلقان رابع (ذكور فقط):

دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان تخصص(تركيبات ميكانيكية - صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية – كهرباء قوى – إصلاح وصيانة معدات كهربائية – الإلكترونيات والكمبيوتر).

7- وظيفة فني صيانة و تجديدات سكة رابع (ذكور فقط):

دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان تخصص (تركيبات ميكانيكية - صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية – كهرباء قوى – إصلاح وصيانة معدات كهربائية- تشغيل على الماكينات – تشيد وبناء – صيانة واصلاح المباني والتشطيبات – صيانة واصلاح الخرسانة - تشكيل ولحام المعادن).

8- وظيفة فني حركة وبلوك رابع (ذكور فقط):

دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان تخصص (تركيبات ميكانيكية - صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية –كهرباء قوى – الإلكترونيات والكمبيوتر- إصلاح وصيانة معدات كهربائية - الهندسة الميكانيكية – ميكانيكا).

9- وظيفة فني لحام السكك الحديدية (ذكور فقط):

دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان تخصص (تركيبات ميكانيكية - صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية – كهرباء قوى – إصلاح وصيانة معدات كهربائية- تشغيل على الماكينات – تشكيل ولحام المعادن – الحديد المشغول واللحام ).

10- وظيفة مشرف قطار رابع (ذكور فقط):

دبلوم المعهد الفني التجاري أو دبلوم تجارة نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات.



11- وظيفة صراف تذاكر رابع (ذكور وإناث):

دبلوم المعهد الفني التجاري أو دبلوم تجارة نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات.

اقرأ أيضًا:

- آلية التقديم والفئات المستحقة.. كل ما تريد معرفته عن وظائف السكة الحديد (س وج)​