التمويل العقاري| "إزاي تاخد شقة من الإسكان بقسط 500 جنيه في الشهر؟" (أقل نظام سداد)

محمد اسماعيل - القاهرة - ​​كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رطح كراسات شروط الحجز في الوحدات السكنية كاملة التشطيب ضمن مشروع الإسكان المتوسط، وذلك في ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

الطرح الجديد من شقق الإسكان المتوسط سيتم تسليمها خلال 36 شهرا، ويتم طرح الوحدات بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، وبورفؤاد).

ونستعرض الأقساط الشهرية التي وصلت لـ600 جنيه لبعض الشقق الذي يصل سعرها 503 ألف جنيه، ونظم السداد المتاحة للمتقدمين والتى تضمن لهم تقديم أقساط قليلة جدا مقارنة بالمشروعات السابقة.

كراسة شروط الإسكان المتوسط تضمن نوعين من المشروعات، الأول هو الإسكان المتميز بمدن بدر والغردقة وبورفؤاد، أما الثاني يتواجد في حوالي 11 مدينة جديدة هم (حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة).

المساحات والأسعار:

يوجد 3 مساحات في مشروع الإسكان المتوسط بأسعار مختلفة، الوحدة الـ100 متر تم تخصيصها للدور الأرضي بـ471 ألف جنيه، والوحدة الـ110 متر بسعر 503 ألف للوحدات بالدور الأرضي والأخير و519 ألف للوحدات المتكررة، والمساحة الـ120 متر بـ546 ألف جنيه للدور الأخير و563 ألف للأدوار المتكررة.

وتم تخصيص دفعة جدية الحجز يتم سدادها وقت التقديم بقيمة 55 ألف جنيه، كما يتم سداد دفعات ربع سنوية كل 3 أشعار بدء من يناير المقبل بقيمة 11500 جنيه لكل الوحدات، كما يتم سداد 5% من قيمة الوحدة دفعة صيانة.

نظم السداد:

تم تخصيص نظامين للسداد في مشروع الإسكان المتوسط الأول أقساط ثابتة لمدة 30 سنة، والنظام الثاني قسط متزايد بفائدة 7% سنويا.

ووفقا للنظام الأول يكون الحد الأدنى للدخل 3500 جنيه للوحدة الـ100 متر والتى وصل سعرها لـ471 ألف جنيه، ويكون القسط الشهري الثابت 1390 جنيه.

أما الشقة الـ120 مترا، يكون ثمنها 563 ألف جنيه، والحد الأدنى للدخل 4200، ويكون القسط الشهري 1662 جنيه شهريا، طوال فترة التمويل التي تصل لـ30 سنة.



أما النظام الثاني الخاص بالسداد، هو وفقا لمبادرة التمويل العقاري أيضًا بفائدة 3%، لكن القسط الشهري سيتم زيادته 7% سنويا، حيث يصل قسط الوحدة الـ100 متر لـ511 جنيه، والوحدة الـ110 متر لـ546 جنيه إلى 563 جنيه، والوحدة الـ120 متر بين 611 جنيه و593 جنيه.

هذه الأقساط تشهد زيادة سنوية 7% طوال فترة التمويل والتى تصل لـ30 سنة.

وبدأ الحجز والتقديم اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، (للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط)، واعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، (لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة)، علماً بأن الحجز سيتم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق www.shmff.gov.eg.



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