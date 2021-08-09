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٣ نصائح هامة عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن عدد من الإجراءات يتطلب أي مواطن اتخاذها عند تركيب عداد كهرباء جديد مسبق الدفع مما يساهم في تذليل أي صعوبات أو عقبات والإجابة على التساؤلات التي تدور حول كيفية عمل العداد.

وفيما يلي ننشر أبرز الخطوات التي يجب اتباعها عند تركيب عداد كهرباء جديد مسبق الدفع :_

١- عند تركيب العداد لأول مرة أطلب من الفني (القائم بالتركيب) قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيت العداد بشكل سليم.

٢- قبل مغادرة الفني تأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب.

٣- ضع الكارت في العداد قبل أى عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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