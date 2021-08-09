أخبار مصر

ارتفاع الرطوبة وتراجع الحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - ​​كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة والظواهر الجوية المتحكمة في حالة الطقس خلال الفترة من الإثنين 9 أغسطس حتى السبت المقبل.

وأضافت الهيئة، يوجد ارتفاع في نسبة الرطوبة والذي يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجات، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بإرتفاع درجات الحرارة.

وتابعت الهيئة: "يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى والوجه والسواحل"، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة من 37 درجة إلى 39 درجة طوال الأسبوع الجاري كما تصل على المناطق الجنوبية لـ44 إلى 45 درجة.

وجاءت درجات الحرارة ونسب الرطوبة على النحو التالي:

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا