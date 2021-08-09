شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تقدم لوظائف السكة الحديد والشروط والتخصصات المطلوبة × 19 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد عن وظائف شاغرة للمهندسين والحاصلين على دبلومات فنية من أجل سد احتياجاتها من المهندسين والوظائف الفنية، ويقدم ”الخليج 365” فى 19 معلومة كل ما تريد معرفته عن الوظائف المطلوبة والتخصصات والمؤهلات التى ستقبلها السكة الحديد وكيفية التقدم لهذه الوظائف خلال التقرير التالى:

1ـ حددت هيئة السيكة الحديد خلال إعلانها حاجتها لعدد 250 مهندسا و1500 فنى.

2ـ وظائف المهندسين المطلوبة فى تخصصات ميكانيكا وكهرباء ومدنى وحسابات ونظم.

3ـ قصرت السكة الحديد فى بعض الوظائف التقدم على الذكور فقط بسبب طبيعة العمل الشاقة والعمل بنظام الورادى.

4ـ التخصصات التى تطلب ذكور فقط تخصصات ميكانيكا ومدنى فى وظائف المهندسين وكافة وظائف الفنيين.

5ـ السكة الحديد طلبت فى المتقدمين أن يكون من الإناث والذكور فى تخصصات الالكترونيات والاتصالات الكهربائية والحسابات والنظم فقط.

6ـ اشترطت هيئة السكة الحديد على المتقدمين لوظائف المهندسين أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الهندسة من إحدي الجامعات المصرية أو ما يعادلها وإن يكون مقيدا بنقابة المهندسين.

7ـ حددت هيئة السكة الحديد سن المهندسين ألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 30 سنة في بداية الإعلان.

8ـ حددت هيئة السكة الحديد وظائف الفنيين ألا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.

9ـ طلبت هيئة السكة الحديد فى الوظائف الفنية أن يكون المتقدمين حاصلين على دبلوم المعهد الفنى الصناعى أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية للنقل بوردان.

10ـ لابد على المتقدمين أن تتضح لياقته الصحية والنفسية والجسدية حسب لائحة الهيئة الطبية والاختبارات التي تجريها الهيئة لهذا الغرض.

11ـ أن يكون المهندس حاصل تقدير عام تراكمي لا يقل عن جيد.

12ـ أن يكون الحاصل على دبلومه تقديره 65% على الأقل.

13ـ أن يكون المتقدم لأى وظيفة من المقيمين إقامة دائمة بالمناطق المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي سارية في بداية الإعلان وأدى الخدمة العسكرية أو معفى منها.

14ـ تقدم طلبات المتقدمين للوظائف وفقا للتوزيع الجغرافي باسم مدير عام شئون العاملين بالمنطقة التابع لها طالب الوظيفة فى مقر المنطقة.

15 ـ ستجرى الاختبارات بالمرحلة الأولى بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مركز تقييم القدرات والمسابقات بمدينة نصر.

16ـ سيتم معرفة أرقام الجلوس والمواعيد لكل متقدم من خلال مراجعة المنطقة المتقدم بها خلال الفترة 15 حتى 25 سبتمبر المقبل.

17ـ سيتم نشر هذه المسابقة على بوابة الحكومة الإلكترونية وإرسال رسائل تأكيد ومواعيد الاختبارات عن طريق الواتس اب الخاص بالمتقدم.

18ـ سيتم بدء التقدم لهذه الوظائف ابتداء من 9 أغسطس الجارى حتى 8 سبتمبر المقبل.

19ـ على المتقدمين أن يكون طلب التقدم للوظيفة مرفقا به التالى:

صور المؤهل الدراسي.

شهادة الميلاد .

بطاقة الرقم القومي سارية.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو الموقت.

4 صور شخصية.

صحيفة الحالة الجنائية باسم هيئة السكة الحديد.

أصل حوالة بريدية باسم هيئة السكة الحديد بقيمة 250 جنيه.

رقم التليفون المحمول الشخصي للمتقدم للتواصل عن طريق الواتس اب.

سيرة ذاتية وشهادة عضوية نقابة المهندسين حديثة ( عام 2021) وكارنية نقابة المهندسين حديث (عام 2021) بالنسبة لوظائف المهندسين.