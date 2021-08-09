تنسيق الجامعات 2021.. الجامعات تواصل تنظيم اختبارات القدرات لليوم الثالث

القاهرة - سامية سيد -

تواصل الجامعات الحكومية اليوم الإثنين، تنظيم اختبارات القدرات وذلك لليوم الثالث على التوالى، وتستمر أعمال حجز وعقد اختبارات القدرات حتى 19 من نفس الشهر، وذلك بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز الاختبارات المؤهلة لذلك.

وكان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن أمس الأحد، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 60 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة، أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021، مشيراً إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.