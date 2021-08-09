شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية لمدة 3 أشهر لإنشاء كوبرى سيارات أعلى الطريق الدائرى بالتجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى إدارة مرور القاهرة، تحويلات لحركة السيارات بسبب إنشاء كوبرى لربط محور جمال عبد الناصر بالتجمع بطريق الجيش مرورا بالطريق الدائرى لمدة 3 أشهر وسط تواجد الخدمات لمتابعة حركة المركبات.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بإنشاء كوبرى سيارات لربط محور جمال عبدالناصر "التجمع الخامس" بطريق الجيش خلف مركز المنارة للمؤتمرات مروراً أعلى الطريق الدائرى.. الأمر الذى يتطلب غلق مخرج محور جمال عبدالناصر تجاه الطريق الدائرى (مسطح نفق الجولف) ضمن أعمال الإنشاء المشار إليها .

وسيتم إجراء التحويلات المرورية على النحو الآتى: القادم من محور جمال عبدالناصر تجاه الطريق الدائرى يسلك يميناً شارع الأمل (المشتل) فالدوران والعودة فيميناً بجوار فندق تريومف ليكشرى تجاه الطريق الدائرى وستبدأ الأعمال إعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 9/8/2021 ولمدة ثلاثة أشهر.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.