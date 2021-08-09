شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى رحيل القديس إبريموس.. اعرف قصته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الاثنين، بذكرى رحيل القديس إبريموس البطريرك الخامس، حيث رحل فى مثل هذا اليوم من سنة 106 م.

ويذكر كتاب السنكسار، أنه تعمد من يد مار مرقس الرسول، وهو أحد الثلاثة الذين رسمهم مرقس الرسول قسوسا مع الأسقف إنيانوس البطريرك الثاني وكان ناسكا عفيفا حسن الأفعال.

وتولى القديس إبريموس الكرسى الرسولى فى 22 بؤونه (16 يونيو سنة 106 م.) وكانت الكنيسة فى مدة رئاسته فى سلام.