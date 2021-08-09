كورونا في 24 ساعة| الارتفاع يتواصل واستلام 2.5 مليون جرعة من لقاح فايزر قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الأحد، خروج ٤٠٢ متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى ٢٣٣٢٢٧ حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 65 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

-الارتفاع يتواصل.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

-​متحدث "الصحة": استلام 2.5 مليون جرعة من لقاح فايزر قريبًا

-261 ألف جرعة.. وصول أولى شحنات لقاح جونسون إلى مصر

-بعد تلقيح نصف مليون تونسي.. الرئاسة التونسية تشكر القائمين على الحملة الاستثنائية للتطيعم

-عوض تاج الدين يكشف احتمالات دخول مصر الموجة الرابعة من فيروس كورونا

-مستشار الرئيس للصحة: الإبراشي يعاني مشاكل في الرئتين.. وحالته تتحسن تدريجيا

-كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض يدعو إلى تطعيمات جماعية لوقف تحور كورونا

-معمرة تونسية تبلغ 123 عامًا تتلقى جرعة أولى من لقاح كورونا

-في يوم مفتوح للتطعيم.. أكثر من نصف مليون تونسي تلقوا لقاح كورونا

-الصحة العالمية: التطعيم هو الطريقة الوحيدة للحماية من طفرات كورونا

-قبيل وصول "جونسون".. ما خطوات الحصول على لقاح كورونا للمسافرين؟

-فوتشي يحدد الفئة الأكثر حاجة لجرعة لقاح تنشيطية

-حسن الرداد يضع صورته مع دلال عبدالعزيز على "بروفايل" حسابه بموقع فيسبوك

-بعد زيادة الإصابات.. متى تبدأ الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

-رسوم للشهادات الموثقة.. توضيح من "الصحة" بشأن لقاحات كورونا للمسافرين

-وزيرة الصحة: استقدام خبراء من اليابان لتدريب الفرق الطبية في المستشفيات

-الاتحاد الافريقي: تحصين 1.58 بالمئة من مواطني القارة بلقاحات كورونا

-ووهان الصينية تنتهي من فحوص كورونا الجماعية بعد ظهور حالات جديدة

-سنغافورة تبدأ التجارب السريرية لاثنين من لقاحات كورونا يستهدفان سلالات مثيرة للقلق

-أولمبياد طوكيو يشهد 26 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد

-الهند تسجل 39 ألفا و 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا