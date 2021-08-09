رئيس "الثروة السمكية": حققنا الاكتفاء الذاتي من إنتاج بروتين الأسماك.. وتصدير 35 ألف طن سنويًّا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من إنتاج بروتين الأسماك، بجانب تصدير ما يقرب من 35 ألف طن سنويًّا.

وقال مصلحي، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم الأحد، إنه يتم استيراد 300 ألف طن من الأسماك المملحة والأنواع غير الموجودة بمياه البحرَين المتوسط والأحمر أو نهر النيل، مشيراً إلى أن الإنتاج الكلي لمصر بلغ 2.2 مليون طن سنويًّا.

وأضاف رئيس الهيئة أن استهلاك المواطن المصري من الأسماك بلغ 21 كيلوجرامًا سنويًّا؛ وهو مقارب للرقم العالمي، لافتًا إلى أن الهيئة كانت تحتاج إلى تطوير المزارع السمكية لأسماك المياه البحرية؛ وهو مفرغ الكيلو 21 الذي كان ينتج 3 ملايين زريعة في عام 2014، بينما الآن ينتج 15 مليون زريعة.

ولفت مصلحي إلى أنه خلال السنوات الخمس المقبلة سوف يتم إنتاج الأسماك المستوردة؛ للتحول من الاستيراد إلى التصدير؛ خصوصًا بعد تطوير 4 مفرغات جديدة؛ أحدها عملاق بالإسماعلية، ومفرغ في منطقة "أشتون الجميل والرسوة" بمحافظة بورسعيد، ومفرغات محريات بطاقة 500 ألف زريعة محريات.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المفرغات البحرية تتيح تصدير الدنيس والقاروص والبلطي الأحمر، بالإضافة إلى عمل مركز تدريب عالمي طبقًا لاشتراطات الاتحاد الأوروبي؛ مما يعود بالفائدة على مربي الأسماك والصيادين وتصدير الأسماك البحرية.

جدير بالذكر أن مصر تحتل المركز الأول في إفريقيا، والمركز السادس عالميًّا في الاستزراع السمكي، والمركز الثالث عالميًّا في إنتاج سمك البلطي.