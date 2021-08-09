شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توزيع لقاح جونسون على مراكز التطعيمات الدولية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن لقاح جونسون آند جونسون سيتم توفيره فى مراكز اللقاحات والمراكز الدولية متابعا: سيتم خضوع الجرعات للتحليل فى هيئة الدواء.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لليوم السابع، إن لقاح جونسون آمن وفعال وعبارة عن جرعة واحدة فقط ويحفظ فى درجة حرارة اللقاحات الطبيعية.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مراكز التطعيمات تعمل من 9 صباحا وحتى 10 مساء وتابع مراكز التطعيمات الدولية تعمل من 8 صباحا وحتى 2 مساء.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.