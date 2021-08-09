شكرا لقرائتكم خبر عن التوصيات الفنية لمزارعى الذرة الرفيعة خلال شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الرفيعة مراعاتها، خلال شهر أغسطس.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

1- يزهر المحصول خلال هذا الشهر لذلك لابد أن يتم الاهتمام بالري، لأن أى عطش قبيل ميعاد الإزهار يؤثر على المحصول تأثيرا كبيرا.

2- يتم الري إما في الصباح الباكر أو قبيل الغروب لتأثير الرى الضار وقت الظهيرة، وينصح بعدم التوريق.