شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية الاقتصادية 2021/2022 تؤكد استمرار تحديث "النقل الجوى" رغم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى على الجهود المبذولة لتحديث أسطول النقل الجوي، مشيرة إلى أنه بالرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا المستجد "كوفيد -19" الفترة الماضية إلا وزارة الطيران المدنى لم تدخر جهدا في مواصلة خطتها التنموية واستكمال مشروعات التطوير والتحديث لكافة نشاطات مرفق النقل الجوى الفترة الماضية، مع الالتزام بمعايير ترشيد بعض أوجه الإنفاق الاستثماري والتشغيلى، وتأجيل تنفيذ بعض المشروعات السابق إقرارها في خطتها السنوية لحين تحسن الظروف والعودة للمسارات الطبيعية.

وفي هذا الصدد نرصد المشروعات التي قامت بها وزارة الطيران خلال فتره الجائحة فى ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 21/22 :

1- قامت الوزارة - رغم ظروف الجائحة - بالافتتاح الرسمى لمطارى “العاصمة" وإسفنكس " الدوليين.

2- تم توسعة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ وزيادتها بنحو 2 مليون راكب لترتفع طاقتها الإجمالية إلى 9.5 مليون راكب / سنة.

3- مواصلة التحديث والتطوير ورفع كفاءة عديد من منشأنها الخدمية العمرات - مباني الركاب - الأسواق الحرة - صالات الأمتعة - مكاتب الحجز والصرافة .. )، بمختلف المطارات المصرية.

4- تم اغتنام فترات الركود وتباطؤ الحركة لإجراء أعمال الصيانة الشاملة للطائرات مع تخزين بعض منها للحفاظ على الصلاحية الفنية لها والتنسيق مع الشركات القابضة على ترشيد الإنفاق ومراجعة ترتيب الأولويات طبقا لقرارات مجلس الوزراء ، وبما لا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة وفي الوقت ذاته.

4- وتأمينا لسلامة وأمن الركاب واصلت وزارة الطيران المدني تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، ومنها أعمال التعقيم ، ومع التنسيق الكامل مع شركة مصر للطيران ، وشركة ميناء القاهرة الجوي وشركة مصر للطيران للشحن الجوي والمطارات المصرية، ومع الحجر الصحي قبل وبعد الرحلات، وكذا التنسيق بين الطب الوقائي وشركة مصر للأسواق الحرة في أعمال الرش والتعقيم لكافة سيارات نقل البضائع لجميع المحافظات الخاصة بقطاع الأسواق الحرة والموجودة بمنطقة الإيداع .