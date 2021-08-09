شكرا لقرائتكم خبر عن تدخلات مجتمعية على خارطة تطوير قرى حياة كريمة بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتى المشروع القومى لتطوير القرى فى إطار مبادرة حياة كريمة، لتكون المبادرة الأولى من نوعها فى تاريخ مصر لتنمية الريف المصري وتنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمبادرة فى تحسين المعيشة والاستثمار فى البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعى مجتمعى، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحى، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية)، فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني).

وفى تصريحات للدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون المجتمع المدني، إن وزارة التضامن الاجتماعي معنية في مبادرة "حياة كريمة" بالتدخلات الخاصة بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية، مبينا: "التدخلات تخص المجالات الرئيسية للأسرة والطفولة، وخدمات ذوي الإعاقة والتمكين الاقتصادي والتوعية المجتمعية"، مشددا أن منظمات المجتمع المدني تساهم وتتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ برامجها في إطار مبادرة "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف تطوير البشر بجانب الخدمات الأساسية للمواطنين، بهدف تعزيز التنمية بالقرى.

ويدخل فى مبادرة حياة كريمة عدد كبير من الوزارات، وتستهدف توفير كل الخدمات فى الريف، من شبكات الصرف الصحى، والغاز، الكهرباء، والتأمين الصحى الشامل، وتطوير البنية التحتية، والهدف توفير حياة كريمة ولائقة للمواطن.

ويأتي للمبادرة بعد اجتماعى، بجانب ما تعمل عليه من تحسين للمرافق ورفع كفاءة البنية التحتية:

- مواجهة تسرب الأطفال المتسربين من التعليم، لوجود ما يقارب مليون طفل خارج المنظومة.

- الاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم.

- الاهتمام بالنساء فى سن الحمل والإنجاب، والتمكين الاقتصادى.

- دعم المزارعين، والفلاحين، ببرامج توعوية وتمويلية تحسن من الإنتاج الزراعى.

-إقامة وحدات إنتاجية على مستوى الريف لخفض البطالة .

-توعية المقبلين على الزواج، ورعاية المسنين والأسر الفقيرة.

- تخصيص وحدة اكتشاف مبكر للإعاقة للكشف على الأطفال أقل من 5 سنوات.

- إنشاء مراكز للاستشارات الأسرية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

- الاهتمام بالطفولة، وخدمة الطفولة المبكرة، التي تصل في الريف لنسبة 8% فقط.

- تقديم خدمة الحضانات للأطفال الأقل من 5 سنوات، قبل مرحلة الكي جي.

- تكثيف كل برامج وزارة التضامن الخاصة بالتوعية بكافة القضايا منها التصدى للتنمر.