شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. تعليمات يجب التزام الطلاب بها أثناء أداء اختبار القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنا مع انطلاق اختبارات القدرات السبت 7 أغسطس الجارى، على مستوى كليات الجامعات الحكومية والتكنولوجية، وذلك بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، وفى هذا الإطار حدد مكتب التنسيق عددا من التعليمات التى يجب أن يلتزم بها الطالب أثناء أدائه اختبارا القدرات وتتمثل فى الأتى:_

1 - ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات.

2 - يعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى

3 - إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات، وقفازات طبية، وكحول؛ لضمان سلامة الطالب، ووقايته من أية فيروسات.

4 - التزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الطبية، أثناء الاختبارات، خاصة المقابلة الشخصية المطلوبة في بعض التخصصات.

5 -الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

6 - ممنوع نهائيًّا تصوير الاختبار، ويعتبر غير لائقٍ في اختبارات القدرات من يقوم بتصوير أي اختبار أو نشر بأية وسيلة رقمية أو غير رقمية.