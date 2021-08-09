شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بتذكار أول كنيسة لـ مريم العذراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بتذكار أول كنيسة للسيدة مريم العذراء، وجاء على اسم البتول كلية الطهر، فى يوم 27 يوليو من كل عام.

وجاء فى كتاب السنكسارالذى يفسر قصص القديسين وأبرز الأحداث التاريخية، أنه في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار بناء أول كنيسة علي اسم البتول كلية الطهر السيدة مريم العذراء التى كان بواسطتها خلاص آدم ونسله وذلك أنه لما بشر الرسولان بولس وبرنابا بين الأمم آمن كثيرون منهم بمدينة فيلبي وبنوا فيها كنيسة علي اسم البتول.

وصار تكريسها فى مثل هذا اليوم 21 بؤونة ولذلك وجب أن يكون لها عيدا روحيا لأنها ولدت مخلص المسكونة كما أوضحت الكنيسة الأرثوذكسية.