شكرا لقرائتكم خبر عن وفر 30% من قيمة فاتورة الكهرباء بهذه الطريقة..اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل ارتفاع درجات الحرارة التى تتعرض لها البلاد ، يواجه المواطن ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك ، ولكن هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض فاتورة الكهرباء بنسبة 30% فى ظل ارتفاع درجات الحرارة التى تجعل مكيف الهواء لا غنى عنه وأجهزة أخرى كثير كثيفة الاستهلاك إذا استهلكت بطريقة خاطئة، ويمكن للمواطن خفض استهلاكه لهذه الأجهزة إذا اتبع هذه الإرشادات:

- التكييف : يعد مكيف الهواء من أكثر الأجهزة استهلاكاً للكهرباء نتيجة الاستخدام الخاطئ لها، حيث إن معظم المستهلكين يعتقدون أن ضبطه على أقل درجة يبرد الغرفة أكثر وهى معلومة خاطئة، والصحيح هو أن الدرجة الأنسب للتكييف 25 درجة مئوية التى تجعل كمبروسر الهواء يفصل تلقائياً كل فترة زمنية، ومن بين الخطوات التى يمكن اتباعها لتقليل استهلاك الكهرباء هو وضع مروحة بجوار التكيف لتساعد الجهاز على توزيع الهواء و بالتالى لا يحتاج كهرباء كثيرة.

- سخان المياه: عدم ترك فيشة السخان فى الكهرباء فى حالة عدم استخدامه، لأنه يستهلك الكهرباء بعد أن تبرد المياه و يعاود تسخنيها مرة أخرى تلقائيا، ومن الأفضل أن يتم وضع الفيشة قبل ربع ساعة من الاستخدام وفصلها بعد الانتهاء.

- المكواة: يفضل تجميع الملابس وكيها مرة واحدة يوميا لخفض الاستهلاك.

- الثلاجة : تستهلك الثلاجة و الديب فريزر كهرباء عالية عند تكرار فتح الباب وعدم تنظيم الأطعمة داخلها وترك فراغات بينها، ويفضل عدم فتح الباب كثيرا ووضع الجهاز بعيداً عن البوتجاز بفارق 2 بوصة بعيداً عن الحوائط لضمان التهوية الجيدة.

- الكاتيل: من أكثر الأجهزة استهلاكاً للكهرباء وله أضرار بالغة على الشبكة القومية للكهرباء ويتسبب فى رفع قيمة فواتير الاستهلاك الشهرية بشكل كبير.