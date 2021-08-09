شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير صادر عن البرلمان: المجلس عقد 58 جلسة امتدت لـ278 ساعة وتحدث 532 نائبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن مجلس النواب المؤشرات العامة لعدد الجلسات التي عقدها خلال فترة انعقاد مجلس النواب في دوره الأول من الفصل التشريعي الثاني، إذ أوضحت المؤشرات العامة أن مجلس النواب عقد خلال هذا الدور 58 جلسة عامة، بينما امتدت الجلسات لساعات طويلة بلغت 278 ساعة، بينما بلغ عدد المتحدثين من السادة النواب 532 نائبا، فيما بلغت المداخلات 4210.

جدير بالذكر أن الحكومة ومجلس النواب حرصا خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى على مواجهة الظواهر الإجرامية التى تهدد أمن المجتمع بتشريعات عقابية تقدم بها الحكومة وأعضاء مجلس النواب، حيث تم إقرار 3 تعديلات بمشروعات قوانين على قانون العقوبات بهدف تشديد العقوبات على جرائم ختان الإناث والتحرش الجنسى وتصوير جلسات المحاكمات الجنائية وكلها رامية لمواجهة الظواهر الإجرامية والحد منها بتشديد العقوبات.