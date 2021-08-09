شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: أمارس رياضة الكاراتيه منذ عام 1970 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يمارس رياضة الكاراتيه منذ عام 1970، مهنئا اللاعبة فريال أشرف بحصولها على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى "بذلنا جهدا خلال الفترة الماضية، فهل الجهد كان كفاية، أتصور لا، وكنا نعد منشآت رياضية أولمبية".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، أنه مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة سنفتتح المدينة الأولمبية، تتضمن ألعاب الرماية والسباحة والتنس والسباحة وكل الألعاب، هذا ما نفعله".