شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. الصحة تستلم 2.5 مليون جرعة من لقاح فايزر خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

دار الإفتاء تعلن غدا الاثنين أول أيام شهر المحرم ورأس السنة الهجرية 1443

جهاز حدائق أكتوبر: تسليم 720 وحدة سكنية وخطة لزيادة قدرة محطات المياه

تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من جدية عروض الأوكازيون الصيفى 2021

"حماية المستهلك" يشن حملات رقابية على الأسواق ويضبط سلعا منتهية الصلاحية

الكهرباء: فرق طوارئ على مدار الساعة لحل أى مشاكل ناتجة عن ارتفاع الحرارة

التموين: مشاركة 1704 محلات بالأوكازيون الصيفى وتحرير 43 محضر عروض وهمية

الصحة: استلام 2.5 مليون جرعة من لقاح فايزر خلال أيام

تصل 85% بالقاهرة.. تعرف على متوسط نسب الرطوبة حتى الجمعة المقبلة