شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعلن إطلاق أسماء فريال أشرف وزملائها على بعض المحاور والكبارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه سيطلق أسماء فريال وزملائها الفائزين فى أولمبياد طوكيو على بعض المحاور والكبارى.

وقال الرئيس السيسى، فى مداخلة لبرنامج التاسعة على التليفزيون المصرى، إن فريال أشرف رفعت اسم مصر وكتبت التاريخ لبلادها، متابعا: سنقدم كل الدعم للأبطال الرياضيين لرفع اسم مصر.

وتابع الرئيس السيسي: نعمل على تعزيز الرياضة فى المدارس والجامعات، وأحيى كل الأسر المصرية التى تعمل على ثقل مواهب أبنائها.