شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: فريال أشرف نموذج للأسر المصرية المهتمة بأبنائها ورعايتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه سعيد جداً باهتمام الإعلام بالأبطال المصريين الذين حققوا نجاحا فى ألعابهم الرياضية، لافتاً إلى أن أبطال أولمبياد طوكيو 2020 مثلهم مثل باقى المصريين وليسوا من كوكب آخر، وتابع: "أبطال لكن زينا مش من كوكب تانى".

وأضاف الرئيس السيسى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن البطلة فريال أشرف، نموذج للأسر المصرية التى تهتم بأبنائها وترعاهم منذ الصغر ليكونوا مميزين فى الألعاب التى يفضلونها.