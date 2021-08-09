شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان الاجتماعى: فتح باب الحجز بـ "سكن لكل المصريين" الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المهندسة مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، إن مبادرة التمويل العقارى الجديدة، "سكن لكل المصريين 2 لمحدودى ومتوسطى الدخل"، قائمة على فائدة 3% متناقصة وفترة سداد تصل لـ30 عاما، مشيرة إلى قيمة الكراسة التى يتم شراؤها من مكاتب البريد تصل لـ125 جنيها.

وأضافت "مى عبد الحميد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء dmc"، الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه، عبر قناة "dmc"، أنه تم فتح باب الحجز هذا الأسبوع لذوى الاحتياجات الخاصة منعا للتزاحم،على أن يكون الحجز لكل المصريين بداءً من الأحد المقبل.