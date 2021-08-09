شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لفريال أشرف: عايزة حاجة.. واللاعبة: تحيا مصر برئيسها وشعبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت اللاعبة فريال أشرف، الحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، عن فرحتها بمداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، موضحة أن هذه أكبر هدية لها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى لـ اللاعبة فريال أشرف، خلال برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، "عايزة تقولى حاجة"، فردت، "تحيا مصر فعلا برئيسها وشعبها، ليرد الرئيس السيسى: تحيا مصر بكم".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، كشف أنه يمارس رياضة الكاراتيه منذ عام 1970، مهنئا اللاعبة فريال أشرف بحصولها على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020.