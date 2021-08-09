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مطار القاهرة يستقبل الدفعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون

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القاهرة - سامية سيد - وصل مطار القاهرة الدولي منذ قليل ، شحنة جديدة من لقاحات وهي الدفعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون الأمريكي، والمقرر أن يتم تخصيصها في تطعيمات كرونا للمسافرين للخارج، وكذلك المنتظرين للحصول علي اللقاح في مراكزالتطعيم المختلفة علي مستوى الجمهورية.

 

وأوضحت مصادر مطلعة في مطار القاهرة، الدفعة الأولى من لقاح جونسون وصلت مطار  القاهرة، على متن رحلة تابعة لخطوط لوفتهانزا الألمانية رقم LH8290 من طرازMD11، حيث تم هبوطها في مطار القاهرة موقع رقم 40.

 

وكان إستقبال الدفعة الأولى من لقاح جونسون بمطار القاهرة، قيادات شركة ميناءالقاهرة الجوي، ووفد من المسئولين من وزارة الصحة والسكان.

 

 

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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