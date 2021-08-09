شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل الدفعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مطار القاهرة الدولي منذ قليل ، شحنة جديدة من لقاحات كورونا وهي الدفعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون الأمريكي، والمقرر أن يتم تخصيصها في تطعيمات كرونا للمسافرين للخارج، وكذلك المنتظرين للحصول علي اللقاح في مراكزالتطعيم المختلفة علي مستوى الجمهورية.

وأوضحت مصادر مطلعة في مطار القاهرة، الدفعة الأولى من لقاح جونسون وصلت مطار القاهرة، على متن رحلة تابعة لخطوط لوفتهانزا الألمانية رقم LH8290 من طرازMD11، حيث تم هبوطها في مطار القاهرة موقع رقم 40.

وكان إستقبال الدفعة الأولى من لقاح جونسون بمطار القاهرة، قيادات شركة ميناءالقاهرة الجوي، ووفد من المسئولين من وزارة الصحة والسكان.